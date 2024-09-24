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Spor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi mesaisinde

Avrupa Ligi ilk hafta maçında perşembe akşamı Belçika ekibi Union SG ile mücadele edecek Fenerbahçe hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

DHA24 Eylül 2024 Salı 13:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa Ligi mesaisinde
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Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG ile 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Union SG maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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