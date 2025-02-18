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Spor

Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı

Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA18 Şubat 2025 Salı 16:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla idmana devam eden sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlar ve dayanıklılık koşuları ile antrenmanı sonlandırdı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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