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Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 277. kez çıkmaya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 277. karşılaşmasına çıkacak.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 12:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 277. kez çıkmaya hazırlanıyor
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Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 276 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 57 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde 393 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 139. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 138 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 34 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 194 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 173 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 70. İÇ SAHA MAÇI

Fenerbahçe, Manchester United karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. kez taraftarının önünde boy gösterecek.

Söz konusu kulvarda daha önce 69 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 17 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 114 gole rakipleri 69 golle yanıt verdi.

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