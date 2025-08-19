İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 289. kez çıkmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

19 Ağustos 2025 Salı 11:23
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 289. kez çıkmaya hazırlanıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 289. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 288 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 41. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 41. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 40 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

