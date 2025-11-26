İSTANBUL 20°C / 12°C
  Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 295. kez çıkacak
Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 295. kez çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 295. maçına çıkacak.

26 Kasım 2025 Çarşamba 11:18
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 295. kez çıkacak
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 294 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 63 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 153. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 152 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 98 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 29 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 140 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

