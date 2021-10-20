Fenerbahçe Avrupa'da 235. sınavında

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|66
|33
|18
|15
|89
|65
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|TOPLAM
|234
|86
|49
|99
|291
|344
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak.
Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.