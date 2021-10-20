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Spor

Fenerbahçe Avrupa'da 235. sınavında

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alacak.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:48
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Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi663318158965
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM234864999291344

"KUPA 2"DE 121. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak.

Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.

VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 21. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

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