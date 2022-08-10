Fenerbahçe Avrupa'da 244. sınavında

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 243 müsabakada, 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|71
|35
|20
|16
|98
|69
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|34
|12
|11
|11
|48
|39
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|243
|88
|52
|103
|305
|356
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 126. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 125 müsabakada 53 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 170 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 71 maça çıktı.
Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 98 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.