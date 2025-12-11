İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
Spor

Fenerbahçe Avrupa'da kritik virajda! Norveç'te rakip Brann: Muhtemel 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. İşte muhtemel ilk 11'ler...

11 Aralık 2025 Perşembe 08:04
Fenerbahçe Avrupa'da kritik virajda! Norveç'te rakip Brann: Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.

Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.

5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

