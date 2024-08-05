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  • Fenerbahçe, Avrupa'daki 273. maçına çıkmaya hazırlanıyor
Spor

Fenerbahçe, Avrupa'daki 273. maçına çıkmaya hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa'daki 273. maçına çıkmaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 37. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

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