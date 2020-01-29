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Spor

Fenerbahçe Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

Fenerbahçe, maç başına yakaladığı şut ortalamasıyla Avrupa'nın birçok devini solladı. 5 büyük lig baz alındığında zirvede 20.3 ile Atalanta var... Sarı-Laceivrtliler 17.6 ile 5. sırada yer aldı.

Takvim29.01.2020  11:02 - Güncelleme: 29.01.2020  11:02

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe sergilediği baskın futbolla dikkat çekerken, rakip kaleye 8'i isabetli olmak üzere toplam 29 şut atarak bu sezon 5. haftadaki Ankaragücü maçından sonra (30 şut) en çok şut attığı ikinci maçı oynadı.

Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına en çok şut atan takımlar arasında da 17.6'lık ortalamasıyla 5. sırada yer alıyor. İlk sırada 20.3 ile Atalanta, 2. sırada ise 19.9 ile Manchester City var. F.Bahçe; Napoli ve B.Münih'in hemen ardından geliyor. Sarı-Lacivertliler, Juventus, Chelsea, Inter, Barcelona ve R.Madrid'i geride bıraktı.

DERBİ STARTI VERİLDİ

Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmada futbolcuların moralinin yüksek olduğu görüldü. Sakatlığı süren Hasan Ali çalışmada yer almadı. İdman yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.

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