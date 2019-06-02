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Fenerbahçe Awaziem'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

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Sarı lacivertlilerin sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un çıkışında pay sahibi olan Chidozie Awaziem ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeli bulunan Nijeryalı futbolcunun uygun şartlarda transfer edilmesi için oyuncunun kulübü Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.

Finansal Fair Play nedeniyle ilk aşamada bonservis bedeli ödemede sorun yaşayan sarı lacivertlilerde, kiralama opsiyonu da gündemde.

Tecrübeli futbolcuların yanı sıra gençleştirme operasyonuna da gitmek isteyen yönetimin, 22 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak istiyor.

Bu bölgede sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollar ayrılırken, daha düşük bir ücret teklif edilen Martin Skrtel'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Şu anda takımda stoper mevkisinde sadece Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar yer alıyor.

(TRT Spor)

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