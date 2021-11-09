Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor 'u 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Seçkin Yener, Metin Korkut
FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Eda Erden, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Beliz Başkır)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)
SETLER: 25-17, 25-15, 25-11
SÜRE: 71 dakika (24, 25, 22)