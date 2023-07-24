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Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Attila Szalai'nin transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı lacivertliler oyuncunun bonservisini de açıkladı.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Attila Szalai'nin transferini KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler oyuncunun bonservisini de açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

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