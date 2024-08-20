Fenerbahçe ayrılığı duyurdu

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti.

Sarı lacivertli takımın formasını 28 kez terleten Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.