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Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Joao Pedro, Gremio'ya kiralandı

Gelecek sezon kadro planlanmasında düşünülmeyen Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki İtalyan santraforu Joao Pedro, Brezilya ekibi Gremio'ya transfer oldu.

3 Ağustos 2023 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Joao Pedro, Gremio'ya kiralandı
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Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun ayrılığı resmileşti. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Gremio ile anlaşan Joao Pedro'nun ayrılığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, 'Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya'nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz' ifadeleri kullanıldı.

Brezilya ekibi de sosyal medya hesaplarından İtalyan santrforun Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Aynı zamanda anlaşmada 3.5 milyon euro + bonus satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe, Pedro'yu geçtiğimiz sezon başında 4.5 milyon avro ödeyerek İtalyan ekibi Cagliari'den transfer etmişti.

28 kez sarı lacivertli forma giyen Joao Pedro, 5 gol ve 1 asist üretti.

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