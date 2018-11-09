Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Anderlecht maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular salonda kuvvet ve core çalışması yaptı. Kaleciler Carlos Kameni, Erten Ersu ve Berke Özer ise kaleci antrenörü Erdem Bali ile sahada çalıştı.

Sarı lacivertli ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA