Fenerbahçe, Az Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak
Fenerbahçe, devre arası kampında Antalya’da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile bir hazırlık maçı yapacak.
Devre arası çalışmaları için Antalya’ya gidecek olan Fenerbahçe’de hazırlık maçlarının programı belli oldu. 2-12 Ocak arasında Antalya Belek’te kamp yapacak olan sarı-lacivertliler 11 Ocak'ta Hollanda ekibi Az Alkmaar ile bir hazırlık maçı yapacak.
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