Fenerbahçe, Az Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak

Devre arası çalışmaları için Antalya’ya gidecek olan Fenerbahçe’de hazırlık maçlarının programı belli oldu. 2-12 Ocak arasında Antalya Belek’te kamp yapacak olan sarı-lacivertliler 11 Ocak'ta Hollanda ekibi Az Alkmaar ile bir hazırlık maçı yapacak.