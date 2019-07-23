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Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde kadroya katılan 5 futbolcuyu satarak 277 milyon TL gelir sağladı

Ali Koç, Yıldırım döneminde kadroya katılan oyuncuların satışından dev gelir elde etti. Sarı-Lacivertliler, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kadroya katılan Josef, Giuliano, Fernandao, Salih Uçan ve son olarak da Eljif Elmas’ı sattı. Bu 5 oyuncudan toplam 43 milyon 550 bin euro (277 milyon TL) gelir elde edildi.

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13 ay önce F.Bahçe’de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların satışından büyük bir gelir elde etti. F.Bahçe, eski başkan Yıldırım’ın kadroya kattığı Josef de Souza, Giuliano, Fernandao, Salih Uçan ve Eljif’in satışından toplam 43 milyon 550 bin euro (277 milyon TL) gelir sağladı. Sarı-Lacivertliler, Başkanı Ali Koç döneminde en yüksek bonservis bedelini Makedon futbolcu Ejif Elmas’ın satışından aldı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bonuslarla birlikte 17.5 milyon euro karşılığında İtalya’nın Napoli ekibine gönderildi. Eljif, 180 bin euro karşılığında F. Bahçe’ye kazandırılmıştı.
 
ELJİF’TEN SONRA JOSEF GELİYOR
 
Bu dönemde Eljif Elmas’tan sonra en yüksek gelir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza’nın transferinden kazanıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı oyuncu için Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olarak 12 milyon euro verdi. Giuliano, Başkan Koç’un Aziz Yıldırım tarafından kadroya katılan oyuncuların arasında en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan’ın Al Nasr ekibi, Giuliano transferi için Fenerbahçe’ye 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Fernandao ve Salih Uçan’ın satışında da toplam 3 milyon 550 bin euro gelir elde edildi.

188 MİLYON TL’LİK HARCAMA

Başkan Ali Koç döneminde ise tam 23 futbolcu kadroya katıldı. Koç, bu transferlere toplam 29 milyon 590 bin (188 milyon 784 bin TL) euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe en yüksek bonservis bedelini Jailson için Gremio’ya 4 milyon euro ödeyerek yaptı. Kadroya katılan sadece 6 oyuncu için bonservis bedeli ödenmedi.  5 futbolcu ise başka takımlardan kiralandı. Slimani için ise İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Leicester City’ye 1.5 milyon euro kiralanma bedeli verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendi döneminde transfer ettiği 23 oyuncudan ise şu ana kadar bir satış gerçekleştiremedi.  (Akşam)

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