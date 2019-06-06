Fenerbahçe Badou Ndiaye için nabız yokluyor

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye için sarı-kırmızılı yönetim yeniden kiralama için temaslarını sürdürüyor ancak Senegalli futbolcunun transferi için sürpriz bir takım daha devreye girdi; Fenerbahçe...

Badou Ndiaye'yi kiralama opsiyonlarını kapalı tutan ve Senegalli futbolcuyu satmak isteyen Stoke City, 7 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

Konu hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulunan Ndiaye'nin temsilcisi William D'Avila, "Ndiaye'nin Galatasaray'da devam etmesi pek mümkün değil ancak Ndiaye, Süper Lig'den başka bir takıma transfer olabilir. Afrika Kupası süresince Ndiaye'nin transfer süreci netleşir ancak kendisiyle Sevilla ve Fenerbahçe ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Onyekuru menajeri D'Avila ile yaptığı görüşmede İstanbul'da kalmak istediğini dile getirdi.

Valencia, Sevilla, Real Betis ve Espanyol'un Onyekuru'yu transfer etmek istediğini ifade eden menajer D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Valencia, Sevilla, Real Betis, Espanyol çok istiyor, ama o Galatasaray'da kalmak istiyor. Everton'la çözüm arıyoruz. Henry, Galatasaray'da gerçekten çok mutlu. Galatasaray'da kalması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda en çok yoğunlaştığımız konu, nasıl bir yol buluruz da Henry Onyekuru Galatasaray'da devam eder şeklinde. İki kulüple birlikte çözüm arıyoruz. Everton, Galatasaray'da kalmasına sıcak bakıyor" dedi.