Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında

AA 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:11

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.

AVRUPA KUPALARINDA 545. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

