Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.