Fenerbahçe Barcelonalı futbolcu Rafinha'nın işini bitirecek

Adı Fenerbahçe ile anılan oyunculardan biri Barcelona’nın yıldızı Rafinha Alcantara. Sambacı, sezon başında da gündeme gelmiş ancak İspanyol devinde kalma kararı almıştı. Sadece 4 lig maçında forma şansı bulabilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu kararından pişman oldu. Rafinha’nın babası ve menajeri olan, Brezilya Milli Takımı’nın eski yıldızı Mazinho, oğlunun ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılacağını açıkladı. Mazinho, “Rafihna, Barcelona’da hak ettiği kadar süre alamıyor. Ayrılma kararı, bizim için bir zorunluluk. Ocak ayında, kendisini isteyen kulüplerle görüşmelere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni sözleşme yok

Rafinha’nın Barcelona ile olan sözleşmesi 2019-20 sezonunun sonunda bitecek. Mazinho, Barça ile yeni kontrat görüşmelerine başlamayacaklarını söyledi. İspanyol ekibi, Brezilyalı futbolcuyu geçtiğimiz sezon İnter’e kiralamıştı. Rafinha’nın yine kiralık olarak gönderilmesi büyük olasılık. Sambacı’yla Milan ilgileniyodu. Ancak İtalyan ekibi, Flamengo’dan Lucas Paqueta’yı 35 milyon Euro’ya transfer edeceği için Rafinha’ya teklif yapmaları beklenmiyor.