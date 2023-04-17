İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3848
  • EURO
    21,1971
  • ALTIN
    1240.72
  • BIST100
    5059.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Başakaşehir mesaisini sürdürüyor
Spor

Fenerbahçe, Başakaşehir mesaisini sürdürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda konuk olacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakaşehir mesaisini sürdürüyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Luan Peres, takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarını Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirdi. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

Genç futbolcu Arda Güler, izinli olduğu için günü dinlenerek geçirdi. MKE Ankaragücü maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Miha Zajc için MR çekilecek ve durumu daha sonra netlik kazanacak. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Luan Peres, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyu antrenman öncesi alkışlarla karşıladı. Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ve Joshua King, bireysel çalışmalaırını sürdürdü.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.