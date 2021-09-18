Fenerbahçe - Başakşehir 27. kez...

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.
Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.
Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.
Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
2007-2008:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
2008-2009:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2009-2010:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1
2010-2011:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2011-2012:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2
2012-2013:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2014-2015:
Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2
2015-2016:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2016-2017:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
2017-2018:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2
2018-2019:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2019-2020:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
2020-2021:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2