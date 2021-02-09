09 Şubat 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 20:49

Ülker Stadyumu'dan saat 20.45'te başlayan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman. Maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu otururken, AVAR'da ise Erdinç Sezertam bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Junior Fernandes, Demba Ba

FENERBAHÇE: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma Başakşehir'in vuruşuyla başladı...