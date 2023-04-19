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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında geriden gelerek kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olduğu maçta önce 1-0 geriye düştü daha sonra 2-1'lik skorla rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 22:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında geriden gelerek kazandı
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Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı Joao Pedro'nun golleriyle kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Joao Pedro, takımına 3 puan kazandırdı. Fenerbahçe 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kanarya, aldığı bu 3 puanla dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, bu süreçte kalesini de gole kapatamadı.

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