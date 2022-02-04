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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA4 Şubat 2022 Cuma 20:43 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:43
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Çift kale maçla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, bu idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

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