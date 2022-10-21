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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası, -saat 20.00'de başlayacak.

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