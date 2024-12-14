Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu çalışmayla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.