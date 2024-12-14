İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kadıköy'de Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu çalışmayla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.