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Spor

Fenerbahçe - Başakşehir maçında ''kural hatası'' iddiası

Fenerbahçe - Başakşehir maçında düdük çalan Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Eski hakem Deniz Çoban, Zorbay Küçük'ün maçta 'kural ihlali' yaptığını iddia etti. İşte detaylar...

23 Ekim 2022 Pazar 12:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe - Başakşehir maçında ''kural hatası'' iddiası
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

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Fenerbahçe ve maçın tek golünü 84. dakikada Diego Rossi attı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 20 puanda kaldı.

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Fanatik yazarı ve eski hakem Deniz Çoban ise nefes kesen kritik maçla ilgili hakem Zorbay Küçük'ün "kural ihlali" yaptığı iddiasında bulundu. İşte Çoban'ın yorumu:

"Daha önceki yönettiği maçlarda da "Kural Kitabı" ile arasının hoş olmadığını göstermiş olan Zorbay Küçük, dün de bu inancımızı kuvvetlendirdi. Serdar Aziz'in ayakkabı değiştirdiği pozisyonda oyuna girmek istediği anlarda, oyuna girmesine izin vermeyerek kuralı yine ihlal etti. 22. dakikada yaşanan pozisyonda, Serdar oyun alanı dışındayken, Fenerbahçe neredeyse gol yiyecekti. Aslında kurala göre, beklemeden, oyun oynanıyor bile olsa Serdar'ı oyuna alması gerekirdi."

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