Fenerbahçe - Başakşehir maçında ''kural hatası'' iddiası

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
"Daha önceki yönettiği maçlarda da "Kural Kitabı" ile arasının hoş olmadığını göstermiş olan Zorbay Küçük, dün de bu inancımızı kuvvetlendirdi. Serdar Aziz'in ayakkabı değiştirdiği pozisyonda oyuna girmek istediği anlarda, oyuna girmesine izin vermeyerek kuralı yine ihlal etti. 22. dakikada yaşanan pozisyonda, Serdar oyun alanı dışındayken, Fenerbahçe neredeyse gol yiyecekti. Aslında kurala göre, beklemeden, oyun oynanıyor bile olsa Serdar'ı oyuna alması gerekirdi."