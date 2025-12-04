İSTANBUL 17°C / 10°C
  Spor
  Fenerbahçe, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı
Spor

Fenerbahçe, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

4 Aralık 2025 Perşembe 16:55
Fenerbahçe, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Popüler Haberler
