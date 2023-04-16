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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

IHA16 Nisan 2023 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen sarı-lacivertli futbolcular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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