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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı

Fenerbahçe, dün oynanan Samsunspor maçının ardından Süper Lig'in 22. haftasında oynanacağı Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına başladı.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Dün oynanan Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 23 Ocak Salı günü yapacağı çalışmayla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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