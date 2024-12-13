İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2024 Cuma / 12 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9524
  • EURO
    36,7285
  • ALTIN
    2991.74
  • BIST100
    10067.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı
Spor

Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı.

IHA13 Aralık 2024 Cuma 17:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon programları uygulayan futbolcular, pas çalışmalarıyla sürdürdüğü antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.