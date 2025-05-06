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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 14:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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