Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve top kapma idmanları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip bugün özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Sarı-lacivertliler yarın oynanacak final maçını kazanıp 9 yıllık kupa hasretini bir nebzede olsa dindirmek istiyor.