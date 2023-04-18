Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Miha Zajc ve Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak. Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

SINIRDA 6 İSİM

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.