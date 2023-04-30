Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Iğdır'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, özel davetli olarak geldiği Iğdır'da çeşitli etkinliklere katıldı.

Özel uçakla kente gelen Koç, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Cantürk Alagöz ve çocuklar tarafından karşılandı.

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Mağaraları'nı ziyaret eden Koç'a, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan da eşlik etti.

Alagöz Holding Iğdır FK Spor Kulübü Tesisleri'ni ziyaret eden Koç, FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding sporcularının imzaladığı formayı Başkan Alagöz'e verdi.

Programın ardından Koç, TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK ile Gümüşhane Sportif Faaliyetler arasındaki maçın ilk yarısını izledi.



Müsabaka anında yoğun ilgiyle karşılanan Koç, taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.