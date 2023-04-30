İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Iğdır'ı ziyaret etti
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Iğdır'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, özel davetli olarak geldiği Iğdır'da Alagöz Holding Iğdır FK Spor Kulübü Tesisleri'ni ziyaret etti.

AA30 Nisan 2023 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Iğdır'ı ziyaret etti
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, özel davetli olarak geldiği Iğdır'da çeşitli etkinliklere katıldı.

Özel uçakla kente gelen Koç, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Cantürk Alagöz ve çocuklar tarafından karşılandı.

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Mağaraları'nı ziyaret eden Koç'a, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan da eşlik etti.

Alagöz Holding Iğdır FK Spor Kulübü Tesisleri'ni ziyaret eden Koç, FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding sporcularının imzaladığı formayı Başkan Alagöz'e verdi.

Programın ardından Koç, TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK ile Gümüşhane Sportif Faaliyetler arasındaki maçın ilk yarısını izledi.

Müsabaka anında yoğun ilgiyle karşılanan Koç, taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.