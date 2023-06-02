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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a ret

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yemek davetini geri çevirecek.

2 Haziran 2023 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a ret
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Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yemek davetini geri çevirecek.

Dursun Özbek, 5 saat süren Kulüpler Birliği zirvesi sonrası Ali Koç ve kurmaylarının yanına giderek derbi maç öncesi kendisini ve yönetim kurulunu yemeğe davet etti. Fenerbahçe yönetimi, bu daveti 'samimiyetsiz' buldu.

Sarı lacivertlilerin, sezon boyunca Galatasaray cephesinden gelen demeçlerin, yapılan açıklamaların, medyadaki kampanyaların üzerine sezon sonunda yapılan bu birlik beraberlik davetini 'gayrısamimi' olarak değerlendirip, dikkate almayacağı öğrenildi.

Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki yaptıkları fikir alışverişi sonrası, maç günü kesinlikle Galatasaraylı yöneticilerle temasta bulunulmaması kararını aldı.

"KONUYU DEĞİŞTİRMEYİN, BELGELERİ AÇIKLAYIN!"

Fenerbahçe cephesi, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Rakibimiz centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" sözlerine de tepki göstermişti.

Fenerbahçe yönetiminden bir isim, "Ne alkışı? Alkış falan söz konusu değil. Sezon boyunca neler olduğu, neler konuşulduğu ortada. Konuyu saptırmasınlar. Erden Timur 'Çok vahim durumlar var, lig bitince belgeleri açıklayacağız' demişti. Bu belgeleri bekliyoruz, açıklasın." ifadelerini kullandı.

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