Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.

İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Müsabaka, bu sırada bir süre durdu.