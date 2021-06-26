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Spor

Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç 21 numaralı sandıkta oy kullandı.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 16:09 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 16:11
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Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Ali Koç, oyunu kullandı.

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'a kongrenin gerçekleştirildiği Ülker Stadı'na geldikten sonra genel kurul üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Koç, tek tek ilgilendiği genel kurul üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Ali Koç, kongre üyeleriyle fotoğraf da çektirdi.

Oyunu 21. sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullanan Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." diye konuştu.

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