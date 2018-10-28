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Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Futbolcular da kendine çeki düzen vermeli

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Phillip Cocu’nun gönderilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Özsoy şu ifadeleri kullandı:

“Üzücü gecenin sonunda sayın Cocu ile yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği, bugünkü mağlubiyetle iyice netleşmiş oldu. Kendisiyle görüşmemiz sonucunda yollarımızı ayırdık.

Bazı futbolcuların performansları Fenerbahçe camiasına yakışacak düzeyde değil. Oyuncuların kendine çeki düzen vermeleri adına uyarmakta fayda var.

Oyun 0-0 giderken Skrtel'in verilmeyen penaltıları var. Bugünkü hakem hataları da inanılır gibi değildi. Bizim açımızdan bardağı taşıran başka bir damla oldu.

Bu gidişatta baş sorumlu olan Cocu bedelini ödemiştir. Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz."

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