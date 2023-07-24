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Spor

Fenerbahçe Basketbol'da yaprak dökümü! 6 oyuncu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ile 6 oyuncuyla yolların ayrıldığı duyurdu.

IHA24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe Basketbol'da yaprak dökümü! 6 oyuncu ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu Avrupa ve lig şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımının sezon yapılanması başladı. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama yaparak, "Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollarımız ayrılmıştır. Tarihimizin en büyük başarısı olan Avrupa şampiyonluğu'nun birer parçası olarak her zaman hatırlanacak oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı
  • basketbol
  • Gizem Başaran Turan

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