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Spor

Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İspanyol takımı Baskonia'ya konuk olacak.

AA22 Mart 2022 Salı 10:08 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 10:08
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 11. sırada girdi.

Organizasyonda 10 galibiyet 19 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise 15. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 75-53 kazanmıştı.

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