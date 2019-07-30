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Fenerbahçe, Bayern Münih'e farklı mağlup oldu

Fenerbahçe, Audi Kupası’nda karşılaştığı Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu.

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Bayern Münih, 22. dakikada Renato Sanches'in golüyle öne geçti. 28. dakikada Leon Goretzka, 31. dakikada Thomas Müller, 40. dakikada Kingsley Coman ve 43. dakikada Thomas Müller'in golleriyle ilk yarı 5-0 sona erdi.

İkinci yarıda Bayern Münih, Thomas Müller, 58. dakikada maçtaki üçüncü golünü attı. Max Kruse, 64. dakikada Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü attı.

Fenerbahçe, Real Madrid ile üçüncülük maçı oynayacak. Bayern ise finalde Tottenham ile kupa için mücadele edecek.

HASAN ALİ KALDIRIM SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Hasan Ali, devre arasında koltuk değnekleriyle görüldü.

NABIL DIRAR, TEPKİ GÖSTERDİ

73. dakikada ise Nabil Dirar, Fenerbahçeli taraftarlar ile sorun yaşadı. Gelen tepkiler üzerine Dirar, sahayı terk etmek istedi ancak Ersun Yanal ve takım arkadaşları ikna ederek tekrar sahaya döndürdü.

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

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