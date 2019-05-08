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Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, 27. haftanın erteleme maçında karşılaşacak.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, 27. haftanın erteleme maçında çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Ligde Fenerbahçe Beko 22 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, sarı-kırmızılılar 17 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ilk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 84-74 kazanmıştı.

(AA)

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