İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2022 Pazartesi / 3 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6837
  • EURO
    19,8813
  • ALTIN
    1080.57
  • BIST100
    5504.09
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmada yendi
Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmada yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i uzatmada 93-90 yendi.

DHA26 Aralık 2022 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmada yendi
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında Anadolu Efes'i normal süresi 79-79 sona eren karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 93-90 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ise ligdeki 4'üncü mağlubiyetini aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 9, Wilbekin 6, Pierre 23, Hayes-Davis 13, Motley 23, Guduric 8, Metecan Birsen 3, Biberovic 8, Melih Mahmutoğlu, Samet Geyik

ANADOLU EFES: Micic 8, Beaubois 7, M'Baye 7, Clyburn 39, Dunston 19, Larkin 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Karahan Efeoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-23

İLK YARI: 50-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-54

NORMAL SÜRE: 79-79

5 FAUL: 39.43 Calathes, 44.46 Guduric (Fenerbahçe Beko), 39.56 Dunston (Anadolu Efes)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.