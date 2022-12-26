Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmada yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında Anadolu Efes'i normal süresi 79-79 sona eren karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 93-90 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ise ligdeki 4'üncü mağlubiyetini aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 9, Wilbekin 6, Pierre 23, Hayes-Davis 13, Motley 23, Guduric 8, Metecan Birsen 3, Biberovic 8, Melih Mahmutoğlu, Samet Geyik

ANADOLU EFES: Micic 8, Beaubois 7, M'Baye 7, Clyburn 39, Dunston 19, Larkin 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Karahan Efeoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-23

İLK YARI: 50-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-54

NORMAL SÜRE: 79-79

5 FAUL: 39.43 Calathes, 44.46 Guduric (Fenerbahçe Beko), 39.56 Dunston (Anadolu Efes)