Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmada yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında Anadolu Efes'i normal süresi 79-79 sona eren karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 93-90 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ise ligdeki 4'üncü mağlubiyetini aldı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 9, Wilbekin 6, Pierre 23, Hayes-Davis 13, Motley 23, Guduric 8, Metecan Birsen 3, Biberovic 8, Melih Mahmutoğlu, Samet Geyik
ANADOLU EFES: Micic 8, Beaubois 7, M'Baye 7, Clyburn 39, Dunston 19, Larkin 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Karahan Efeoğlu 2
1'İNCİ PERİYOT: 24-23
İLK YARI: 50-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-54
NORMAL SÜRE: 79-79
5 FAUL: 39.43 Calathes, 44.46 Guduric (Fenerbahçe Beko), 39.56 Dunston (Anadolu Efes)