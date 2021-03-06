Fenerbahçe Beko, ASVEL'i Fransa'da devirdi

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 00:54 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:54

Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.

Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.

Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.



ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti.



Sarı-lacivertliler 17. galibiyetini alırken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı.