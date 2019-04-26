Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko, başarılı grafiğini bu yıl da sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde son 5 sezonda yakaladığı çıkışla, Avrupa basketbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

THY Avrupa Ligi'ni 2017'de kazanan ve son 3 yıldır da final oynayan Fenerbahçe Beko, play-off serilerindeki iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve Litvanya temsilcisi Zalgiris'e sadece bir galibiyet şansı tanıyarak adını son 4'e yazdırdı.

6 sezonda 5 Dörtlü Final

Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki yükselişi 2013 yılında başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in gelmesiyle başladı.

Bu organizasyonu biri Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan ve Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 6. sezonunu geçiriyor

Bu 6 sezonun 5'inde sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda son 4'e kalma başarısı gösterdi.

Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, ilk sezonunda Top 16 turunda elenmişti. Daha sonra tecrübeli başantrenörün liderliğinde sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in vazgeçilmez takımı oldu.

Tarihe geçti

Fenerbahçe, 1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final organizasyonuna üst üste en fazla katılım gösteren ikinci takım unvanını elde etti.

Geride kalan 7 sezonun tamamında son 4'e kalan ve serisini sürdürmek isteyen Rusya temsilcisi CSKA Moskova, üst üste Dörtlü Final'e kalma rekorunu elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe Beko, 5. kez üst üste bu başarıyı tekrar ederek en uzun seri yakalayan ikinci takım olarak tarihe geçti.

Dörtlü Final'in vazgeçilmez ismi Obradovic

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, kariyerinde bir ilki yaşayarak üst üste 5. kez Dörtlü Final'de yer almaya hak kazandı.

Avrupa Ligi'nde 24. sezonunu geçiren Obradovic, 18. kez Dörtlü Final'e kalarak ulaşılması güç bir başarıya imza attı.

Bu alanda uzak ara rekoru da elinde bulunduran ve Fenerbahçe'yi 5. kez bu alana taşıyan Sırp başantrenör, Panathinaikos'u 8, Real Madrid'i 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yı ise birer kez Dörtlü Final'e götürdü.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, daha önce 17 kez boy gösterdiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük ve üç defa dördüncülük yaşadı.

Galibiyet rekoru

Fenerbahçe Beko, bu sezon galibiyet rekoru kırarak Dörtlü Final'e gitti.

Normal sezonu lider bitirerek, yeni formatta oynanan Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan ilk Türk takımı olan sarı-lacivertliler, toplam 28 galibiyet aldığı sezonda, Dörtlü Final'e en fazla maç kazanarak giden ekip olma unvanını elde etti.

Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 34 Avrupa maçında sadece 6 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015 ile 2015-2016'da 22'şer, 2016-2017'de ise normal sezon ve play-off'ta toplam 21 galibiyet alarak Dörtlü Final'e gitmişti. Obradovic'in öğrencileri, geçen sezon 24 galibiyet alarak son 4'e kalmıştı.

Türk basketbol tarihinde ilkleri gerçekleştirdi

Fenerbahçe, elde ettiği başarılarla Türk basketbol tarihinde ilkleri yaşattı.

2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşarak Türk basketbol tarihine geçen sarı-lacivertliler, aynı zamanda bu organizasyonda Türk takımları arasında en fazla Dörtlü Final oynayan ekip olma rekorunu da 5'e çıkardı.

Son 3 sezonun finalisti Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluğunun yanı sıra iki ikinciliği, bir de dördüncülüğü bulunuyor.

(AA)