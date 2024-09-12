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Spor

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i rahat geçti!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji ile oynadığı hazırlık maçını 97-80 yendi.

12 Eylül 2024 Perşembe 00:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i rahat geçti!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji ile oynadığı hazırlık maçını 97-80 kazandı.

İstanbul kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, devreye 45-41 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 78-65 üstün bitiren sarı-lacivertliler, mücadeleden 97-80 galip ayrıldı.

Nigel Hayes-Davis kaydettiği 27 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmada en skoreri oldu.

Mücadeleden önce vefat eden eski basketbolcu İlkan Karaman için saygı duruşunda bulunuldu.

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