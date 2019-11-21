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Fenerbahçe Beko Barça deplasmanında kayıp

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'deki kötü gidişatı sürüyor. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan sarı-lacivertli ekip, 9. hafta maçında konuk olduğu Barcelona'ya 89-63 yenildi.

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Nando De Colo ve Leo Westermann'ın yokluğunda İspanya'da sahaya çıkan Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu sezon oynadığı 6. deplasmandan da mağlubiyetle döndü ve 7. yenilgisini aldı.
 
Sarı-lacivertlilerin üçüncü çeyreğin ortasına kadar 8'de 0 serbest atış performansı ve maç boyunca 21 denemede sadece 5 üçlük isabeti, farkın açılmasına neden oldu.
 
Ribaundlarda da Fenerbahçe Beko'ya 38-25'lik üstünlük sağlayan Barcelona 7. galibiyetini elde etti.  
 
Sarı-lacivertli ekipte çift hanelere 12 sayıyla sadece Joffrey Lauvergne ulaşabildi.  
 
Barcelona'da Cory Higgins 22 sayıyla maçın en skoreri oldu.  
 
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 10. haftasında yarın ASVEL’e konuk olacak.  

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